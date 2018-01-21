لوحة إعلانية على طرقات شيكاغو توضح قيمة حجاب المرأة
رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة إعلانية على إحدى الطرق السريعة في شيكاغو ، والتي تهدف إلى تعريف الحجاب ، بأنه احترام وشرف وكرامة وقوة للنساء .
واحتوت اللوحة الدعائية على كلمات تتمثل في ” ارتدته السيدة مريم أم المسيح.. وترتديه نساء المسلمين ” ، موضحة أرقام هواتف للرد على أي استفسارات تتعلق بالمرأة في الإسلام .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25869 ] نشر منذ 39 دقيقة
مدري وش صاير باالدنيا🤔
0زائر[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 34 دقيقة
النساء في النصف الشمالي يتحجبن في فصل الشتاء حجابا اجباريا و يخلعونه تبعا للتقاليد الاجتماعية و حسب انظمة العمل التي تجبرهن علي التعري .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23578 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله ع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23578 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7180 ] نشر منذ 18 دقيقة
. طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب .