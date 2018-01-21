لوحة إعلانية على طرقات شيكاغو توضح قيمة حجاب المرأة

واشنطن(صدى):

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة إعلانية على إحدى الطرق السريعة في شيكاغو ، والتي تهدف إلى تعريف الحجاب ، بأنه احترام وشرف وكرامة وقوة للنساء .

واحتوت اللوحة الدعائية على كلمات تتمثل في ” ارتدته السيدة مريم أم المسيح.. وترتديه نساء المسلمين ” ، موضحة أرقام هواتف للرد على أي استفسارات تتعلق بالمرأة في الإسلام .