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لوحة إعلانية على طرقات شيكاغو توضح قيمة حجاب المرأة

لوحة إعلانية على طرقات شيكاغو توضح قيمة حجاب المرأة
واشنطن(صدى):

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة إعلانية على إحدى الطرق السريعة في شيكاغو ، والتي تهدف إلى تعريف الحجاب ، بأنه احترام وشرف وكرامة وقوة للنساء .

واحتوت اللوحة الدعائية على كلمات تتمثل في ” ارتدته السيدة مريم أم المسيح.. وترتديه نساء المسلمين ” ، موضحة أرقام هواتف للرد على أي استفسارات تتعلق بالمرأة في الإسلام .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 34 دقيقة

النساء في النصف الشمالي يتحجبن في فصل الشتاء حجابا اجباريا و يخلعونه تبعا للتقاليد الاجتماعية و حسب انظمة العمل التي تجبرهن علي التعري .

[ عدد التعليقات: 7180 ] نشر منذ 18 دقيقة

. طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب .

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