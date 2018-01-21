نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بعد فوزة علي أتالانتا

ماجد محمد(صدى):

عزز فريق نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عبر فوزه الصعب على ملعب مضيفه أتالانتا 1-0، اليوم الأحد، في الجولة 21 للمسابقة.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز لمهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65.

وسجل البديل ماريك هامسيك هدفاً لنابولي في الوقت بدل الضائع للمباراة، لكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

ورفع رصيد نابولي إلى 54 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس، والذي يلتقي غداً الإثنين مع جنوى.