الشريان ينفي ما تداول حول الاستغناء عن المتعاونين بالمحطات والإذاعات

نايف السالم(صدى):

أوضح داود الشريان الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في تصريح صحفي اليوم: ” تعليقا على ما تم تداوله حول الاستغناء عن المتعاونين في المحطات والإذاعات ، وقطاعات الهيئة الاخرى ، أن ما جرى تداوله غير دقيق في تفاصيله ، وغير صحيح بالجملة ” .

وأضاف الشريان، ” يعمل في جميع قطاعات الهيئة أكثر الفين وخمسمائة موظف ، يشكلون نصف عدد موظفي الهيئة، وغالبية هؤلاء المتعاونين لديه وظيفة اخرى حكومية، فضلًا عن أن النسبة الكبيرة منهم تم توظيفه دون مرعاه لحاجة الهيئة وفي شكل غير مهني، أما البقية والذين يشكلون أقل من 40 % من اجمالي عدد المتعاونين، وليس لديهم وظائف ” .

وأردف الشرياني، ” أنه يجري الان إجراء فحص دقيق لقدراتهم ومؤهلاتهم، وسوف يتم توظيفهم بعقود ، ومرتبات أفضل ، من أجل صنع استقرار وظيفي لهم ، وتطوير مهاراتهم ” .

واختتم الشريان تصريحه بالقول ” ” أن هدف الهيئة من وراء هذا الاجراء منح فرصة الوظيفة لمن يستحقها، والتعامل بعدالة مع طالبي العمل، فضلًا عن أن هذا الاجراء سوف ينعكس ايجابيًا على بيئة وجودة العمل في الهيئة ، واستقرار مستقبل هؤلاء الشباب والشابات.