اتحاد الإعلام الرياضي يتخذ عدد من القرارات في اجتماعه الأول
انتهى الاجتماع الأول الذي عقده اتحاد الإعلام الرياضي اليوم الأحد ، بعد تشكيل محلس إدارته الجديد من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ .
ورحب الأستاذ رجاءالله السلمي رئيس الاتحاد ، في بداية الاجتماع الذي أقيم في الرياض ،بكافة أعضاء المجلس ، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا الاتحاد ، كمنطلق لتقديم كل ما يخدم الإعلام الرياضي ويدعم مؤسساته .
وناقش المجلس عدد من الموضوعات خلال الاجتماع ، والتي اتخذت حيالها بعض القرارات وهي :
1- إقرار اللائحة الأساسية للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتشكيل لجنة لمناقشة وتلقي الملاحظات عليها.
2- تشكيل لجنة قانونية تضم الأستاذ فراس الربيعي، والأستاذ عبدالمحسن العتيبي ممثل وزارة الثقافة والإعلام، والأستاذ جبر الشايقي ممثل هيئة الإعلامي المرئي والمسموع، لإعداد اللوائح التنفيذية للاتحاد.
3- إطلاق البوابة الإلكترونية للاتحاد www.ssmfksa.com
4- البدء في استقبال طلبات الحصول على بطاقات عضوية الاتحاد عبر الموقع الإلكتروني.
5- تشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء المجلس وتفويضها باتخاذ القرارات العاجلة للاتحاد.
6- تشكيل لجنة مكونة من الأستاذ بتال القوس والدكتور تركي العواد والأستاذ عادل الزهراني لتسمية اللجان العاملة بالاتحاد.
7- إقرار إقامة منتدى سنوي للإعلام الرياضي.
وقدم ” آل الشيخ ” دعمًا لمجلس الإدارة ؛ بهدف إطلاق عدد من البرامج والتي جاءت على النحو الآتي :
1- تقديم دورات تدريبية متقدمة في الإعلام الرياضي بالتعاون مع شبكات تلفزيونية عالمية ويتولى الأستاذ جميل الذيابي تشكيل فريق عمل لوضع معايير ترشيح الإعلاميين لهذه الدورات.
2- إقامة برنامج تدريبي متخصص للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم 2018 في روسيا، اعتباراً من الشهر القادم.
3- إقامة دورات تدريبية لمديري المراكز الإعلامية بالأندية في أشهر وأكبر الأندية الأوروبية.
4- زيادة عضوية الإعلاميين السعوديين في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والاتحادات المماثلة.
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