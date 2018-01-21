اتحاد الإعلام الرياضي يتخذ عدد من القرارات في اجتماعه الأول

نواف السالم(صدى):

انتهى الاجتماع الأول الذي عقده اتحاد الإعلام الرياضي اليوم الأحد ، بعد تشكيل محلس إدارته الجديد من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ .

ورحب الأستاذ رجاءالله السلمي رئيس الاتحاد ، في بداية الاجتماع الذي أقيم في الرياض ،بكافة أعضاء المجلس ، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا الاتحاد ، كمنطلق لتقديم كل ما يخدم الإعلام الرياضي ويدعم مؤسساته .

وناقش المجلس عدد من الموضوعات خلال الاجتماع ، والتي اتخذت حيالها بعض القرارات وهي :

1- إقرار اللائحة الأساسية للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وتشكيل لجنة لمناقشة وتلقي الملاحظات عليها.

2- تشكيل لجنة قانونية تضم الأستاذ فراس الربيعي، والأستاذ عبدالمحسن العتيبي ممثل وزارة الثقافة والإعلام، والأستاذ جبر الشايقي ممثل هيئة الإعلامي المرئي والمسموع، لإعداد اللوائح التنفيذية للاتحاد.

3- إطلاق البوابة الإلكترونية للاتحاد www.ssmfksa.com

4- البدء في استقبال طلبات الحصول على بطاقات عضوية الاتحاد عبر الموقع الإلكتروني.

5- تشكيل لجنة تنفيذية من أعضاء المجلس وتفويضها باتخاذ القرارات العاجلة للاتحاد.

6- تشكيل لجنة مكونة من الأستاذ بتال القوس والدكتور تركي العواد والأستاذ عادل الزهراني لتسمية اللجان العاملة بالاتحاد.

7- إقرار إقامة منتدى سنوي للإعلام الرياضي.

وقدم ” آل الشيخ ” دعمًا لمجلس الإدارة ؛ بهدف إطلاق عدد من البرامج والتي جاءت على النحو الآتي :

1- تقديم دورات تدريبية متقدمة في الإعلام الرياضي بالتعاون مع شبكات تلفزيونية عالمية ويتولى الأستاذ جميل الذيابي تشكيل فريق عمل لوضع معايير ترشيح الإعلاميين لهذه الدورات.

2- إقامة برنامج تدريبي متخصص للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس العالم 2018 في روسيا، اعتباراً من الشهر القادم.

3- إقامة دورات تدريبية لمديري المراكز الإعلامية بالأندية في أشهر وأكبر الأندية الأوروبية.

4- زيادة عضوية الإعلاميين السعوديين في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والاتحادات المماثلة.