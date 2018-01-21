بالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني يجرون أولى الحصص التدريبية بالرياض
أجرى المنتخب الوطني الأول، اليوم الأحد، أولى الحصص التدريبية في معسكره على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بحضور رئيس الاتحاد، الدكتور عادل عزت.
وسيخضع اللاعبين لإجراءات وفحوصات طبية قبل البدء بالتدريب فور وصولهم إلى محل إقامتهم للتأكد من جاهزيتهم للبدء.
يجدر الإشارة إلى أن المعسكر يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.
المنتخب الوطني الأول يجري أولى حصصه التدريبية في معسكره قبل قليل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بحضور رئيس الاتحاد السعودي الدكتور عادل عزت#برو_سبورت pic.twitter.com/Vrv75mNAxa
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 21, 2018
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