بالفيديو.. لاعبو المنتخب الوطني يجرون أولى الحصص التدريبية بالرياض

طلال الغامدي(صدى):

أجرى المنتخب الوطني الأول، اليوم الأحد، أولى الحصص التدريبية في معسكره على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بحضور رئيس الاتحاد، الدكتور عادل عزت.

وسيخضع اللاعبين لإجراءات وفحوصات طبية قبل البدء بالتدريب فور وصولهم إلى محل إقامتهم للتأكد من جاهزيتهم للبدء.

يجدر الإشارة إلى أن المعسكر يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.