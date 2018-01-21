بالصور.. عشرات الشباب يقلعون عن التدخين بالمخيم الشتوي

نايف السالم(صدى):

أعلن عشرات الشباب اقلاعهم عن التدخين وذلك خلال زيارتهم معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة ضمن فعاليات المخيم الشتوي، المقام بالكورنيش الغربي، وبتنظيم من نادي زيد بن ثابت.

الفعاليات والتي افتتحها محافظ القنفذة الاستاذ فضا البقمي استمرت على مدى اسبوع في حين جاءت مشاركة كفى بمعرض توعوي عن أضرار التدخين والمخدرات،وسبل الوقاية منهما، وقد شهد حضور المئات من كافة الأعمار والذين استمعوا لمحاضري الجمعية والاطباء المشاركين في الفعاليات ،وقام العشرات منهم بالسؤال عن كيفية العلاج والاقلاع عن السموم.