أمانة نجران تعلن ضبط عدد من المخالفات في أحد المطاعم بحي دحضة

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت أمانة منطقة نجران، اليوم الأحد، ‏أن الرقابة الشاملة نجحت في ضبط عدد من المخالفات في أحد المطاعم بحي دحضة، كممارسة النشاط خارج حدود المحل، تشغيل عماله بدون شهادات صحيه.

وأكد المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل، تشديد أمين المنطقة المهندس فارس الشفق على تكثيف الجهود الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة؛ ورفع مستوى الإصحاح البيئي، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال ورقم الطوارئ 940 .