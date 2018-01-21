7 علامات تؤكد أن زوجك ” زير نساء “

متابعات(صدى):

من المعروف أنّ الرجال الذين يطلق عليهم لقب ” زير نساء ” هم من الرجال الأكثر جاذبية، فهم لديهم قدرة كبيرة على معرفة كيفية الوصول بسهولة إلى قلب المرأة، كما أنّهم يعرفون جيداً كيف يكسرونه.

وكشفت خبيرة في العلاقات الزوجية عن أهم العلامات التي تجعلكِ تكتشفين إنّ كان رَجُلكِ ” زير نساء ” أم لا .

مواقع التواصل الاجتماعي

من أولى علامات ” زير النساء ” هي أن تجدي التفاعل على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي من النّساء أكثر من الرجال، وأغلب التعليقات تدل على علاقات قوية وليست مجرَّد صداقات عابرة.

المجاملات

العلامة الثانية ورغم أنّها ميزة في بعض الأحيان، ولكن يجب أن تتنبّهي لها، ستجدينه يجيد عبارات الغزل والمجاملة، وفي أغلب الظنّ لأنّه يستخدمها كثيراً معكِ ومع غيرك.

اسم آخر

العلامة الثالثة هي الأخطر، وهي أن يقوم بمناداتك باسم امرأة أخرى، ربما يكون مجرّد خلط أو أنّ ذهنه مشوّش، ولكن إذا تكرّر الأمر يجب أن تأخذي حذركِ.

ترديد كلمة ” نحن ”

هو يعرف جيداً كيف يقنعك بكونه رجلكِ المستقبلي، ودائماً ما يردّدعبارة ” نحن علينا فعل ذلك ” ، ” نحتاج للخروج ” وغيرها من العبارات التي تعجبك حتَّى تشعري بأنّكما كيان واحد.

امرأة أخرى

كون وجود صديقات في حياة من تحبِّين بشكل دائم هو شيء لا يقلق، ولكنَّ وجود واحدة بعينها يراسلها بشكل مستمر فهذا هو الأمر المقلق، هذا يعني أنّكِ غير مميزة في حياته وهناك أخرى تشاركه حياته، وخاصَّة إذا كانت أبعاد علاقتهما مجهولة بالنسبة لكِ.

هاتفه قلعة محصنة

يجب أيضاً أن تتنبّهي لكيفية معاملته لهاتفه، إذا كان يخشى أن تلمسيه أو أن تعرفي كلمة السرّ الخاصة به هذا يعني أن هذا الهاتف يحتوي على أشياء يخشى أن تعرفيها.

معروف كونه ” زير نساء ”

هذه هي العلامة الأسهل على الإطلاق، هو أن تكون سمعته بين المحيطين به أنه ” زير نساء ” فلما المحاولة.