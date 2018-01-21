” الحصيني ” : حالة ممطرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

حذر خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، من حالة ممطرة خفيفة وسريعة متوقعة على أجزاء من المدينة المنورة، خاصة جنوبها، بالإضافة إلى عدد من المناطق الأخرى .

وأشار ” الحصيني ” إلى أن حالة الطقس عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” حالة ممطرة خفيفة وسريعة إن شاء متوقعة على أجزاء من المدينة النبوية خاصة جنوبها و مابين مكة وجازان ورابغ وجدة وشمال غرب عفيف معظم الأمطار المتوقعة خفيفة احياناً متوسطة.. ونشاط للرياح مثيرة للأتربة معظمها من خفيفة الى متوسطة غداً الأثنين على شمال مكة والمدينة وحائل ” .

وتابع خبير الطقس في تغريدة أخرى قائلًا ” وغرب القصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك ويوم الثلاثاء متوقع أن نشاط للرياح من خفيفة الى متوسطة مثيرة للأتربة من خفيفة الى متوسطة على القصيم ثم الرياض فالشرقية يرافق ذلك ارتفاع في الحرارة ” .