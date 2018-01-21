ظهور ” سكودا كامياك الكروس أوفر ” بمعرض بكين للسيارات

بكين(صدى):

ظهرت على الانترنت في الساعات الأخيرة صور لسيارة سكودا الكروس أوفر الجديدة كامياك وجاء ظهورها على مواقع صينية قبل تقديمها في معرض بكين للسيارات 2018 في ابريل المقبل. ويبلغ طول هذه السيارة 4.390 متر وعرضها 1.781 متر وارتفاعها 1.593 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.610 متر وتأتي لتندرج في فئة أقل من سكودا كاروك .

وتبدو كامياك الجديدة سيارة مميزة في الشكل مثل كاروك مع مصابيح أمامية وخلفية معدلة وصادمين مطورين في الأمام والخلف ، فيما لم تظهر صور لمقصورة السيارة من الداخل حتى الآن. وذكرت التقارير أن السيارة ستأتي بمحرك 1.5 لتر بنزين بقوة 110 حصان بدون شاحن توربيني.

وستصنع كامياك محلياً في مصنع تابع للمشروع المشترك شانغهاي فولكس فاجن ويتوقع بدأ مبيعاتها في الصين في يونيو بسعر يقترب من 90 ألف يوان أو 13.975 دولار.