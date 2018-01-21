المعارضة القطرية: هناك تحقيق قضائي دولي جديد ضد نظام الحمدين

طلال الضوي(صدى):

كشفت المعارضة القطرية، اليوم الأحد، عن تحقيق قضائي دولي سيضاف إلى سلسلة الدعاوى ضد النظام القطري بعد فضيحة رياضية جديدة كشفها رئيس الفيفا السابق، اكدت تورط نظام الحمدين بتقديم رشاوي ودسائس ومؤامرات لشراء إستضافة كأس العالم.

وأضافت المعارضة القطرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ” كل مواطن قطري شريف لن يتأثر بما يسببه هذا النظام من تشويه لسمعتنا، ونؤكد اننا سنرفع اسم قطر عاليا في كل المحافل الدولية، وقريبا جدا سيسقط شعبنا هذه الطغمة الحاكمة الظالمة وسيستعيد حقوقه الشرعية المسلوبة من متطرفي وارهابيي ومرتزقة الديوان الاميري ، التغيير قادم ” .