بالصور.. مرسيدس تقدم G-Class 1979 في معرض ديترويت

متابعات(صدى):

مع الكشف عن مرسيدس G-Class الجديدة كلياً , الوقت حان لرؤية مقربة لمكعب عملاق يضم نسخة كلاسيكية من نفس الطراز وسط العنبر الملون وهو مكعب بوزن 44 طن مع وجود أول نسخة من هذا الطراز تم تصنيعها في قلب المكعب .

وأظهر المكعب الفريد التفرد في تصميم السيارة حسب قول مدير قسم سيارات الطرق الوعرة في مرسيدس جونار جوثينكي الذي أكد على استمرار تطور موديلات الشركة ذات الدفع الرباعي عبر 40 عام بدون أن تفقد الشركة هوية سياراتها المعروفة.

ووضعت السيارة 280GE موديل 1979 داخل المكعب الضخم في وضعية ديناميكية لاعطاء انطباع بقدرتها على العمل على الطرق الوعرة. ويبلغ حجم المكعب 5.5 متر للطول و2.55 متر للعرض و3.1 متر للارتفاع واستغرق العمل عليه 90 يوم وبلغ وزنه 44.4 طن وسيتم عمل جولات حول العالم بهذا المكعب ليكون بجانب عرض سيارات G-Class الجديدة.