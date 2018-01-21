وفاة ” الشمري ” متسابق راليات حائل في حادث مروري

علي العنزي(صدى):

لقي راجح فرحان الرمالي الشمري، أحد متسابقي راليات حائل، مصرعه في حادث مروري صباح اليوم بحائل.

يذكر أن الشمري له سجل حافل في رالي حائل، ونجح في خطف اللقب في النسخة الثانية لرالي حائل 2007 قبل أن يعود لتحقيق البطولة في فئة ” تي2 ” في رالي حائل 2014.