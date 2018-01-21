وفاة ” الشمري ” متسابق راليات حائل في حادث مروري
لقي راجح فرحان الرمالي الشمري، أحد متسابقي راليات حائل، مصرعه في حادث مروري صباح اليوم بحائل.
يذكر أن الشمري له سجل حافل في رالي حائل، ونجح في خطف اللقب في النسخة الثانية لرالي حائل 2007 قبل أن يعود لتحقيق البطولة في فئة ” تي2 ” في رالي حائل 2014.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25869 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاني مقطع الظهر
حادث بين كامري وكرلا
الشباب منسدحين على الخط غرقانين باالدم
الي يده أنقصت والي رجله
وواحد يصورهم ويلقنهم الشهادة.
ليش كذا ياشباب
الى متى🤔
السرعه مامنها خير
لو تأخرت ساعه ولا ساعتين
بس توصل سالم معافى
حسبي الله ونعم الوكيل.