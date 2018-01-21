بالصور.. حاول المزاح مع الشرطة فكان عقابه غير متوقع
حاول رجل كندي يٌدعى ” سيمون لابريس ” استعراض موهبته في نحت الجليد بدلا من البقاء داخل منزله بمونتريال الكندية في موجة البرد التي يتعرض لها العالم .
قرر سيمون نحت سيارة من الثلج وأظهر موهبته المذهلة بإضافة أدق التفاصيل، إذ جعل السيارة تبدو واقعية لدرجة إضافة ممسحة الزجاج الأمامي ، ممازحاً بها موظفي إزالة الثلوج .
لكن يبدو أن سيارة سيمون كانت تقف في مكان غير قانوني ما لفت انتباه الشرطة، وانتهى الأمر بإصدار مخالفة ضده.
في نهاية المطاف، أدرك الضباط أن السيارة كانت مصنوعة من الثلج، وتركوا لصاحب السيارة ملاحظة طريفة تظهر تقديرهم لفنه، وكتبوا ” لقد جعلت مساءنا مضحكا ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25869 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبدع🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23579 ] نشر منذ 2 ساعتين
خذ وخل خذ وخل
بنت النور[ عدد التعليقات: 872 ] نشر منذ 35 دقيقة
اشلون سوى له مخالفه ومالها رقم 😏😏