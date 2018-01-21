بالصور.. حاول المزاح مع الشرطة فكان عقابه غير متوقع

أوتاوا(صدى):

حاول رجل كندي يٌدعى ” سيمون لابريس ” استعراض موهبته في نحت الجليد بدلا من البقاء داخل منزله بمونتريال الكندية في موجة البرد التي يتعرض لها العالم .

قرر سيمون نحت سيارة من الثلج وأظهر موهبته المذهلة بإضافة أدق التفاصيل، إذ جعل السيارة تبدو واقعية لدرجة إضافة ممسحة الزجاج الأمامي ، ممازحاً بها موظفي إزالة الثلوج .

لكن يبدو أن سيارة سيمون كانت تقف في مكان غير قانوني ما لفت انتباه الشرطة، وانتهى الأمر بإصدار مخالفة ضده.

في نهاية المطاف، أدرك الضباط أن السيارة كانت مصنوعة من الثلج، وتركوا لصاحب السيارة ملاحظة طريفة تظهر تقديرهم لفنه، وكتبوا ” لقد جعلت مساءنا مضحكا ” .