دراسة: النعناع يساعد على الإقلاع عن التدخين

متابعات(صدى):

نصح بعض الأطباء، من يريد الإقلاع عن التدخين، بالإكثار من تناول بعض النباتات التي لها فوائد عظيمة في الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

ويجب تناول النعناع لأنه يساعدعلى تحسين تدفق الدم، واسترخاء الأعصاب، وقد تبين أن رائحته تساعد على تنقية الجهاز التنفسي وتحسين الحالة المعنوية.

ولتناول شراب الزنجبيل وإضافة مسحوقه إلى الطعام فوائد طبية عديدة، إلى جانب أنه غني بالحديد والكالسيوم، ويساعد على استرخاء الأعصاب، وكبح الرغبة في العودة إلى التبغ، زيجب تناول القرنفل لأنه يحتوى على مكونات كيماوية نباتية تقلل الرغبة في النيكوتين.