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انخفاض سوق الأسهم السعودية بتداولات تبلغ أكثر من 2.8 مليار ريال

انخفاض سوق الأسهم السعودية بتداولات تبلغ أكثر من 2.8 مليار ريال
حمود العنزي (صدى):

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية ، حيث أغلق اليوم الأحد منخفضًا 25.72 نقطة ، ليصل إلى مستوى 7513.30 نقطة ، بتداولات تبلغ قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال .

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى أكثر من 164 مليون سهمًا تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في القيمة ، فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع .

وتعد أسهم شركات سايكو وتشب والوطنية وسوليدرتي تكافل والدرع العربي الأكثر ارتفاعًا ، فيا تعد أسعم شركات دار الأركان ومشاعر وريت وبترو كيم وصافولا والعقارية هم الأكثر انخفاضًا في التعاملات ، لتتراوح نسب الانخفاض والارتفاع ما بين 6.06% و 2.07% .

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” منخفضًا 7.13 نقطة ليقف عند مستوى 3083.84 نقطة ، بتداولات تصل قيمتها إلى 1.6 مليون ريال ، ليبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 78 ألف سهمًا تقاسمتها 192 صفقة .

 

 


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