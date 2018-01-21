بالصور.. أمير الشمالية يتفقد استعدادات المدارس والطلاب للفصل الدراسي الثاني

خالد الضبيبي(صدى):

توجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، إلى عدد من المدارس في مدينة عرعر لتفقدها، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات.

وحرص سموه على الالتقاء خلال جولته بمديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب، مطلعًا على الاستعدادات التي أعدتها المدارس لاستقبال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي .

وبدأ سمو الأميرفيصل زيارته بمدرسة التميز العلمي التي تقدمها شركة معادت لمجتمع المنطقة، حيث تجول سموه في أرجائها واطلع على النشاطات الثقافية والاجتماعية والعلمية التي تقوم بها، كما استمع إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي .

واستكمل سمو أمير الحدود الشمالية جولات التفقدية بالمدارس، عبر التوجه إلى مدرسة ابن جبير الابتدائية، حيث وتجول في الفصول الدراسية والتقى بالمعلمين، واستمع إلى نبذة عن استعداداتهم في أول يوم دراسي واستعداداتهم للفصل الدراسي الثاني.

