بالفيديو.. انقلاب شاب بـ ” دباب ” أثناء التفحيط به في أحد ممرات المشاة

علي القحطاني (صدى):

انقلب ” دباب ” بشاب حاول التفحيط به في أحد الممرات المخصصة للمشاة، بالرغم من أن التفحيط بالدباب محظور وفق الأنظمة.

ولم يتضح من المقطع مكان ولا زمان وقوع الحادث، بل ظهر انقلاب الشاب على الأرض وسط التفاف المارة حوله.

وبحسب الدراسات فإن الإصابات الناتجة عن حوادث ” الدبابات ” تكون أشد خطرًا على الحياة وأكثر تكلفة.