بالفيديو.. انقلاب شاب بـ ” دباب ” أثناء التفحيط به في أحد ممرات المشاة
انقلب ” دباب ” بشاب حاول التفحيط به في أحد الممرات المخصصة للمشاة، بالرغم من أن التفحيط بالدباب محظور وفق الأنظمة.
ولم يتضح من المقطع مكان ولا زمان وقوع الحادث، بل ظهر انقلاب الشاب على الأرض وسط التفاف المارة حوله.
وبحسب الدراسات فإن الإصابات الناتجة عن حوادث ” الدبابات ” تكون أشد خطرًا على الحياة وأكثر تكلفة.
تفحيط دباب pic.twitter.com/3BKv47JoqM
— saad (@saadalbehairy1) ٢١ يناير، ٢٠١٨
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6465 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسن يستاهل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23578 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر