بالفيديو.. رقص مثير لممثلة مصرية على الطبلة

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الممثلة المصرية نرمين ماهر ، جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية مهرجانات ” لا لا ” .

وظهرت نرمين في الفيديو مرتديةً فستاناً قصيراً، باللون الأسود المخطط عامودياً عن الأطراف باللونين الأحمر والرمادي.

يٌشار إلى أنه انضمت الفنانة الشابة أخيراً الى إلى فريق الفيلم الإماراتي-المصري الجديد الذي يحمل عنوان ” رَمْسَة كريم ” ، بطولة هاني رمزي ورجاء الجداوي ونرمين ماهر من مصر، ومن الإمارات حبيب غلوم ورزيقة طارش وعبدالله صالح وعلي التميمي وجمال السميطي وملاك الخالدي ورانيا آل علي وعبدالله بن حيدر، وهو من تأليف وإخراج لؤي السعدي، وإنتاج شركة ” فيلم برودكشن ” الإماراتية.