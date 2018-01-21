تفاعل كبير مع مبادرة ” لا ترمِ الكيس ” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نايف السالم(صدى):

وفرت وزارة البيئة والزراعة والمياه، اليوم الأحد، 400 كيلو من الأكياس الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل، لتوزيعها على زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومرتادي القرية التراثية، وسوق الدهناء، وذلك ضمن مبادرة ” لا ترم الكيس ” التي أطلقها المهرجان.

وقال المتحدث الرسمي باسم المهرجان، سلطان البقمي، إن المبادرة تهدف إلى الحفاظ علـى نظافـة البيئة، والرقي الحضاري، وعكس صورة ذهنية أخلاقية للمجتمع الواعي والمثقـف.

وأضاف ” البقمي ” ، أن المبادرة أثمرت تفاعلاً نوعيًا من العديد من الجهات، مؤكدًا دور المهرجان في توعية الزوار حول مخاطر تجمع النفايات والأكياس، وتأثيرها على البيئة والمكان.

فيما أوضح منسق الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة الرياض، المهندس حسام الشهري، أن الوزارة اعتنت بتبني المبادرة والتفاعل معها من خلال توجيه مدير الإدارة، ماجد الفراج، بتوزيع الأكياس القابلة للتحلل في القرية التراثية.

وأشار ” الشهري ” ، إلى أن الإدارة تسعى إلى نقل المبادرة وتعميمها من خلال معرض يقام بالتنسيق مع جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام، وجامعة الأميرة نورة.

وأردف منسق الإدارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة الرياض، أن الأكياس الصديقة للبيئة مغايرة للأكياس العادية السائدة، من خلال فترة تحللها القصيرة وتحولها إلى المواد الأساسية غير الضارة بالبيئة.