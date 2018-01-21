بالصور.. قتل خمسة من مليشيات الحوثي بالقرب من خط الملاحة الدولية

فهمي محمد(صدى):

نجح الجيش اليمني، اليوم الأحد، من قتل خمسة من عناصر المليشيات الحوثية، وأسر سادس، وذلك خلال قيام تلك العناصر الإرهابية بعملية زراعة ألغام بحرية بالقرب من خط الملاحة الدولية المحاذي لمدينة ميدي الساحلية التابعة لمحافظة حجة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، ” إن القوة البحرية تمكنت من إحراق أحد الزوارق وعلى متنه ثلاثة من العناصر الحوثية الإرهابية، كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل إثنين على متنه وأسر عنصر آخر فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار ” .

وأضاف المركز، ” أن هذه المجموعات الإرهابية تم التعامل معها والتصدي لها أثناء زراعتها لعشرات الألغام البحرية وأن العمل جاري لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة وذلك لقربها من خط الملاحة الدولي، وخطرها على حياة الصيادين وسكان الجزر ” .