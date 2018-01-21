بالفيديو.. الشرطة توفر الحماية لمواطن لكي ينقل أمواله من البنك

عادل الحربي(صدى):

قال مواطن كان لديه أموال كثيرة، إنه اتصل على المركز الوطني للعمليات الأمنية برقم 911 وأبلغه بأنه يريد نقل أمواله من مكان إلى آخر، حيث طلب منها تأمين عملية النقل وبعد الحصول منه على المعلومات اللازمة تم توفير سيارتي أمن له لمرافقته من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول.

وأضاف المواطن أن هذا العمل يؤكد أن الشرطة فعلاً في خدمة الشعب موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية ورجالها.

وأشار المواطن إلى أن الأمر لم يستغرق أكثر من 10 دقائق منذ بداية التواصل مع وزارة الداخلية حتى وصول المركبتين إليه حيث تم فتح محضر قبل الانطلاق بالموكب وتم إغلاق المحضر بعد أن تم توصيل المواطن إلى وجهته.

وأوضح المواطن أن هذه الخدمة ضمن خدمات جديدة وفرتها وزارة الداخلية ويوجد كثير من الناس لا يعرف بها.