السفير الأمريكي بروسيا يغطس في مياه موسكو المتجمدة

واشنطن(صدى):

قام السفير الأمريكي لدى روسيا جون هنتسمان، بزيارة دير “ القدس الجديدة ” في ضواحي موسكو، وغطس في مياه النهر الباردة عبر ثغرة فتحت خصيصًا للمتمسكين بتقليد الغطّاس.

وقال السفير الأمريكي: هذه تجربة جديدة بالنسبة إلي، ولكنها لا تنسى فعلا، وذلك بعد أن شعر ببرودة النهر.