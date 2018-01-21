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السفير الأمريكي بروسيا يغطس في مياه موسكو المتجمدة

السفير الأمريكي بروسيا يغطس في مياه موسكو المتجمدة
واشنطن(صدى):

قام السفير الأمريكي لدى روسيا جون هنتسمان، بزيارة دير “ القدس الجديدة ” في ضواحي موسكو، وغطس في مياه النهر الباردة عبر ثغرة فتحت خصيصًا للمتمسكين بتقليد الغطّاس.

وقال السفير الأمريكي: هذه تجربة جديدة بالنسبة إلي، ولكنها لا تنسى فعلا، وذلك بعد أن شعر ببرودة النهر.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41559 ] نشر منذ 27 دقيقة

واقشعر خشمه بعد ,,

[ عدد التعليقات: 23579 ] نشر منذ 22 دقيقة

ههههههههههه خله يستاهل علشان القافه وياليت الاصهب معه يمكن يترك العنصريه

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