السفير الأمريكي بروسيا يغطس في مياه موسكو المتجمدة
قام السفير الأمريكي لدى روسيا جون هنتسمان، بزيارة دير “ القدس الجديدة ” في ضواحي موسكو، وغطس في مياه النهر الباردة عبر ثغرة فتحت خصيصًا للمتمسكين بتقليد الغطّاس.
وقال السفير الأمريكي: هذه تجربة جديدة بالنسبة إلي، ولكنها لا تنسى فعلا، وذلك بعد أن شعر ببرودة النهر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25869 ] نشر منذ 2 ساعتين
يبي يقلد بوتن🤔
ياmsجون
بوتين متعود على حياة الفريزن
ومو إي واحد يغطس فاالثلج
غطست بك بقعاء🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23579 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههه اووووووووه. تورط. واقشعر جلده
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41559 ] نشر منذ 27 دقيقة
واقشعر خشمه بعد ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23579 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههههههههه خله يستاهل علشان القافه وياليت الاصهب معه يمكن يترك العنصريه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7180 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههههههه.❄️😂💧😁🛁😜⛄️😃❄️ههههههههههه.