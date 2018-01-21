بالفيديو.. موقف محرج لسيدة أثناء القفز بالمظلات
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض امرأة إلى موقف محرج أثناء ممارستها رياضة القفز بالمظلات لأول مرة.
وأظهر مقطع الفيديو المرأة وهي تصرخ أثناء قفزها بالمظلات بصحبة زوجها ، مما أدى إلى سقوط سن من أسنانها المزيفة تاركا مكانه خاويا في فمها، كما ارتسمت علامات الدهشة على وجه المرأة وحاولت العثور على سنها مرة أخرى دون جدوى.
This skydive costed her more than just the experience 😂 😂
This skydive costed her more than just the experience 😂 😂
Posted by Daily Mail on Saturday, January 20, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25850 ] نشر منذ 10 دقائق
زين ماطاح شي ثاني🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23546 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههههه يت ثنوني. طاحت