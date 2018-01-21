بالفيديو.. موقف محرج لسيدة أثناء القفز بالمظلات

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض امرأة إلى موقف محرج أثناء ممارستها رياضة القفز بالمظلات لأول مرة.

وأظهر مقطع الفيديو المرأة وهي تصرخ أثناء قفزها بالمظلات بصحبة زوجها ، مما أدى إلى سقوط سن من أسنانها المزيفة تاركا مكانه خاويا في فمها، كما ارتسمت علامات الدهشة على وجه المرأة وحاولت العثور على سنها مرة أخرى دون جدوى.