نظام نور: بدء تسجيل غياب الطلاب للفصل الدراسي الثاني

عادل الحربي(صدى):

فتح نظام نور، اليوم الأحد، باب تسجيل غياب الطلاب والغياب بعذر للمرحلة المتوسطة في الفصل الدراسي الثاني.

ويمكن رصد درجات الغائبين والغائبات بعذر في نظام نور للمرحلة المتوسطة عن طريق، فتح درجات “ محرك بحث ” من إدارة الاختبارات، والرصد من خلال رابط إدخال درجات طالب أسفل بيانات الطالب عبر نظام نور.

ويذكر أن مديريات التعليم شددت على ضرورة متابعة غياب الطلاب وتسجيله عبر نظام نور منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الذي تزامن اليوم.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولَين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.

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