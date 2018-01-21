” الغفيص ” يشكر خادم الحرمين على أمره الكريم بتأمين مواطن فقد أبنائه وزوجته

واس(صدى):

رفع معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، بمناسبة صدور أمره – أيده الله – بتأمين منزل وسيارة للمواطن سامي بن محمد علي النعمي، الذي فقد ستة من أبنائه وزوجته في حادث مروري بمركز (الكدمي) التابع لمحافظة (صبيا) بمنطقة جازان.

وأكد الدكتور الغفيص، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتأمين منزل وسيارة للمواطن، يأتي في إطار حرصه واهتمامه -أيده الله- لتلمس احتياجات المواطنين كافة في مختلف المناطق ، سائلًا المولى جلّ وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويجعل ما قدمه في موازين حسناته.