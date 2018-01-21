سلطان بن سلمان يقدم التعازي لـ ” مسن تنومة ” في وفاة ابنه

علي القحطاني(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، واجب التعازي، للعم عثمان الشهري المعروف بـ ” مسن تنومة ” في وفاة ابنه سعد الذي توفى في حادث سير في المنطقة الجنوبية حيث يعمل في القوات المسلحة مدافعاً.

وأعرب ” بن عبدالعزيز ” ، عن صادق عزائه ومواساته سائلاً الله العلي القدير للفقيد الرحمة وجنات النعيم وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويعد العم عثمان الشهري أحد المعمرين في المنطقة، وقد انتشر قبل عامين مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إبان زيارته لتنومة وتفقده المشاريع السياحية في المنطقة، وحقق الفيديو نسب تداول عالية جداً لما حمله من عفوية في اللقاء الذي جمع الأمير بالعم عثمان الشهري في دكانه في السوق القديم في قلب محافظة تنومة.