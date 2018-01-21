بالفيديو والصور.. جموع غفيرة تودع الداعية التويجري

عادل الحربي(صدى):

ودعت جموع حاشدة عصر اليوم الأحد، الداعية الراحل عبدالعزيز التويجري، الذي اغتيل في غينيا قبل أيام.

وشارك مسؤولون ومشايخ ومواطنون في الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر، في جامع الراجحي شرق الرياض، قبل أن يشيعوه ليُدفن في مقبرة النسيم.

وكان الداعية عبدالعزيز التويجري، قد قُتل الثلاثاء الماضي، بعدما فتح مسلحون النار عليه بقرية كانتيبالاندوغو شرقي غينيا.