بالفيديو.. عرض مازيراتي ليفانتي تكلفة تزيد عن BMW X5 بـ 20 ألف دولار

متابعات(صدى):

الباحثون عن سيارات انيقة فاخرة من نوعية الكروس اوفر يمكنهم الاختيار بين سيارات وطرازات عديدة ، وأحد هذه الخيارات المتوفرة مازيراتي ليفانتي التي تعتبر اول سيارات الشركة الـ SUV ويفترض أن تتمتع بالرياضية بنفس قدر تمتعها بالاناقة.

وقد جرى اختبار السيارة في الفترة الأخيرة من أحد المتخصصين في السيارات وهو ما سنراه في الفيديو المرفق, وكان التحفظ الأكبر بخصوص السيارة هو السعر ، والنسخة التي تظهر هنا هي النسخة القياسية من السيارة وتكلفتها تزيد عن تكلفة سيارة BMW X5 بواقع 20 ألف دولار.

أما بعض الامور التي قد لا يحبها البعض داخل السيارة فقد تشمل عدادات الكونسول الوسطي بالشكل الهرمي او عدم وجود أزرار حقيقية لتشغيل خاصية التسخين في المقاعد حيث يحتاج الأمر للولوج للنظام الترفيهي أولاً لتشغيل هذه الخاصية وغيرها, ومن جانب آخر تحقق السيارة متعة القيادة بمحرك V6 مع جودة في الركوب وقدرة علي قيادتها بصورة مميزة وممتعة.