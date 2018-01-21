باحثون: غسالة الأطباق مصدر لأنواع بكتيريا خطيرة ومميتة

متابعات(صدى):

ربما تعتمد كثير من السيدات على غسّالات الأطباق في مطابخهن، لكن المشكلة قد لا تكون المرأة على دراية بأنّ تلك الغسالات نفسها قد تكون مصدراً لبعض أنواع البكتيريا الخطيرة والمميتة.

وتوصل باحثون من سلوفينيا إلى أنّ غسَّالات الأطباق المنزلية من الممكن أنْ تحتوي على كل شيء بدءاً من بكتيريا ” إي كولاي ” Ecoli، التي تُسَبِّب التسمم الغذائي، وانتهاء بمسببات أمراض أخرى ترتبط بالتهابات المسالك البولية، البشرة وبطانة القلب الداخلية.

وتوصل الباحثون إلى أنّ هذه البكتيريا عادة ما تكون غير ضارة، لكنها قد تكون مميتة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، مثل مَن يخضعون للعلاج الكيماوي أو زرع الأعضاء.

وأوضح الباحثون الذين خلصوا لتلك النتيجة عبر دراستهم التي أجروها في جامعة ليوبليانا بسلوفينيا، أنهم يعتقدون بأن البكتيريا والفطريات تدخل إلى الغسالات بواسطة مياه الصنبور الذي تستمد منه الغسالات المياه اللازمة لتنظيف الأطباق والأواني.