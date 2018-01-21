مدارس ظهران الجنوب تستقبل 13 ألف طالب وطالبة

راشد آل شريه(صدى):

استقبلت مدارس ادارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب صباح اليوم الأحد، أكثر من 13ألف طالب وطالبة إلى جانب معلميها ومعلماتها والطواقم الإدارية , عقب تمتّعهم بإجازة منتصف العام .

وأكد مدير تعليم المحافظة سعيد هباش الوادعي أن الاستعدادات المبكرة من قبل اللجنة المكلفة بوضع خطة انطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني ساعدت كثيرا في انتظام جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، مبيناً أن الجولات الميدانية للمشرفين والمشرفات والتقارير التي تم الرفع بها من قبلهم تؤكد نجاح الخطة .

وحث الوادعي قادة وقائدات المدارس على مضاعفة الجهود لضمان البداية القوية وانطلاقة جيدة لفصل دراسي جديد سيكون حافلاُ بمشيئة الله بالتميز،مثمناً جهود قادة المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور في تهيئة البيئة المدرسية الملائمة للطلاب الطلاب على مضاعفة جهودهم والمثابرة والجدّ وصولا لنتائج مشرّفة في نهاية العام .