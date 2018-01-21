مداهمة منزل يذبح الأغنام المريضة ويوزعها على المطاعم بالمعابدة
داهمت بلدية المعابدة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية منزل تسكنه عمالة مخالفة؛ تعمل على ذبح الأغنام المريضة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بلدية المعابدة بالتعاون مع الدوريات الأمنية تداهم منزلاً تسكنه عماله مخالفه تعمل على ذبح الأغنام المريضة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وتوزيعها على المطاعم ” .
وتابعت:” تم اتخاذ الإجراءات النظامية على المخالفين وإغلاق الموقع واستدعاء مالك المنزل ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25850 ] نشر منذ 5 دقائق
ماأكل الا في هذي المطاعم.
غيرها مستحيل.