مداهمة منزل يذبح الأغنام المريضة ويوزعها على المطاعم بالمعابدة

نايف السالم(صدى):

داهمت بلدية المعابدة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية منزل تسكنه عمالة مخالفة؛ تعمل على ذبح الأغنام المريضة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بلدية المعابدة بالتعاون مع الدوريات الأمنية تداهم منزلاً تسكنه عماله مخالفه تعمل على ذبح الأغنام المريضة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وتوزيعها على المطاعم ” .

وتابعت:” تم اتخاذ الإجراءات النظامية على المخالفين وإغلاق الموقع واستدعاء مالك المنزل ” .