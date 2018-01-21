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  • نشر : منذ 50 دقيقة
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  • حوادث

مداهمة منزل يذبح الأغنام المريضة ويوزعها على المطاعم بالمعابدة

مداهمة منزل يذبح الأغنام المريضة ويوزعها على المطاعم بالمعابدة
نايف السالم(صدى):

داهمت بلدية المعابدة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية منزل تسكنه عمالة مخالفة؛ تعمل على ذبح الأغنام المريضة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بلدية المعابدة بالتعاون مع الدوريات الأمنية تداهم منزلاً تسكنه عماله مخالفه تعمل على ذبح الأغنام المريضة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وتوزيعها على المطاعم ” .

وتابعت:” تم اتخاذ الإجراءات النظامية على المخالفين وإغلاق الموقع واستدعاء مالك المنزل ” .


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