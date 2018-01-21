بالصور..وزير الحرس الوطني يطمأن على صحة التوأم الفلسطيني ” حنين وفرح “

نايف السالم(صدى):

زار وزير الحرس الوطني صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الطفلة حنين، بعد نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي الفلسطيني ” حنين وفرح “.

واطمأن الأمير خلال الزيارة على صحة الطفلة حنين، مستعمًا إلى شرح الأطباء عن حالتها الصحية ومراحل العلاج والتاهيل بعد العملية أثناء لقاءه بالفريق الطبي المشارك في عملية الفصل، مهنئًا والدي التوأم الطفيلي على نجاح العملية، متمنيًا لهما دوام الصحة والعافية.

وكانت أجريت مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، عملية فصل التوأم الطفيلي ” حنين وفرح “، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

ومن جانبهما عبر والدا التوأم عن شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـ مقدرين لهما – أيدهما الله – هذه اللفتة الإنسانية الحانية سائلين الله تعالى أن يجعل ما يقدمانه في ميزان حسناتهما.