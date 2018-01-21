منى ذكي تسدي نصائح هامة للمتزوجات

نورة الشهري(صدى):

أكدت النجمة منى زكي بأن الإنسان يتغيّر دائماً من أجل من يحبّه، وهو ما جعلنا نسألها ما الذي تغيّر فيها بعد الزواج .

حيث أعترفت منى زكي خلال تصريحات إعلامية ، بأنها كانت عصبية، وعلى العكس فزوجها النجم أحمد حلمي هادئ جداً تلقائياً، من هنا بدأت تمرّن نفسها على ألا تكون عصبية حتى اعتادت ذلك.

وتابعت أن الانسان إذا وقع في الحب فهو يحب العيوب قبل المميزات حتى يتأقلم معها أيضاً ويتغير أثناء العشرة والحياة.

وتعترف بأن النجاح بأن يكون كل طرف لديه حياة وألا يكون هناك ضغط حتى لا يملّ الطرفان، كما أن الزوجة النكدية التي تحاصر زوجها في النهاية لا تكون سعيدة على الاطلاق، لذلك لا بدّ من أن تعطي المرأة لزوجها مساحة لكي لا يشعر بالضغط.

وأضافت أنها كانت أيضاً قبل ولادة ابنتها ليلي تسافر مع صديقاتها أحياناً، أما بعد ذلك فقلّ قليلاً، وبات صعباً بعد نجلها الثاني لأنها تتابع معهما أثناء الدراسة، حيث تحرص على أن توصلهما إلى باص المدرسة أيضاً ولكنها لا تذاكر لهما دروسهما.