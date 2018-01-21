” آل شيخ ” تعليقا على عروض الاحتراف للاعبي المملكة: يوم تاريخي

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل شيخ، اليوم الاحد، عن سعادته بانتقال 3 لاعبين من دوري المحترفين إلى الدوري الإسباني.

وغرد ” آل شيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، تعقيبًا على انتقال لاعبي المملكة للاحتراف إلى الخارج: ” يوم تاريخي لرياضة الوطن ”

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وكشفت مصادر عن اقتراب 3 لاعبين من الانتقال إلى الدوري الإسباني، وهو سالم الدوسري، نجم الهلال،و لاعب الاتحاد فهد المولد، ولاعب النصر يحيي الشهري.