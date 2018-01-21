” البيئة ” تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في القويعية

سعيد العجل(صدى):

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة في إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في القويعية.

وبينت الوزارة أنها عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغت 3604 عينة جمعت من كافة مناطق المملكة جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 109.

كما أوضحت الوزارة ان عددالبلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 6 بلاغات، فيما بلغت عدد الاستفسارات 33 استفساراً ووصل اجمالي عدد الاستفسارات والبلاغات 1909، فيما تستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.