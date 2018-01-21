الخطوط السعودية تحطم أرقاما قياسية بأعداد الضيوف والرحلات

نايف السالم(صدى):

استطاعت الخطوط السعودية – الناقل الوطني للمملكة – خلال العام المنصرم ” 2017 ” ، تحقيق أرقامً قياسية في أعداد الضيوف والرحلات والسعة المقعدية؛ لتعزز نموها الشامل.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، أن الأداء المميز والقفزات الكبيرة في أرقام الأداء التشغيلي، سبقها تطوير شامل لمنظومة الخدمات في كافة مواقع الخدمة.

كما أشاد ” الجاسر ” بالأداء المميز والأرقام القياسية لـ ” السعودية ” ، والذي يُظهر نجاح الخطة التشغيلية للعام المنتهي، كما يعكس النُمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.