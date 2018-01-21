إيران تتسب في فرض غرامة أمريكية على تركيا

طهران(صدى):

قامت السلطات الأمريكية بتغريم تركيا بمبلغ يصل إلى حوالي 37.5 مليار دولار، جراء انتهاكات مصرف ” هالك بانك ” للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وفي الجانب نفسه، أوضحت أمريكا أن مصرف ” هالك بانك ” الذي تديره الحكومة التركية قام باختراق القرارات الدولية وتحويل مليارات الدولارات لحساب الحكومة الإيرانية.

وتضمنت الانتهاكات التركية على عمليات نصب واحتيال وغسيل أموال واختراق للعقوبات الدولية، واعترف رجل الأعمال الإيراني التركي ، رضا ضراب الذي اعتقل في ميامي عام 2016 بكل تلك الانتهاكات.

ومن بين المتهمين ثمانية أشخاص أتراك، بينهم وزيرًا سابقًا للاقتصاد، قاموا بتلقي الرشاوي وعمليات تبييض للأموال في صالح إيران.