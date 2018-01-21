عقب أزمتها الأخيرة.. ” الدكتورة الراقصة ” تترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر

القاهرة(صدى):

كشفت الدكتورة منى البرنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة قناة السويس، عن نيتها في الترشح لانتخابات الرئاسة بجمهورية مصر العربية، المقرر بدءها 29 مارس المقبل.

وأوضحت البرنس في تصريحات صحفية أنها تستعد حاليًا لجمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وفور إنتهائها ستترشح رسميًا للانتخابات، مؤكدًا أنها قادرة على المنافسة وسط هذا السباق الانتخابي، خاصًا بعد عرض برنامجها الانتخابي على عدد من المواطنين الذين رحبوا بوجودها.

كما طالبت الإعلام بالاهتمام ببرنامجها الانتخابي وتوصيله للمصرين، والذي يتضمن بحسب ما أشارت النهوض بالتعليم والبحث العلمي بمصر ومواجهة البطالة والقضاء على العشوائيات.

ويذكر أن جامعة قناة السويس أحالت الأستاذة الجامعية للتحقيق منذ شهور، بعدما نشرت فيديو لها وهي ترقص فوق سطح منزلها على صفحتها على فيسبوك، ونشرها كذلك صورًا شخصية لهاترتدي فيها المايوه على أحد الشواطئ .