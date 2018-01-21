أتوبيس يتحول لمنزل فاخر على عجلات بسعر 300 ألف دولار

متابعات(صدى):

قامت Jayco Embark Luxury التابعة لشركتي Thor Industries و Spartan Specialty Vehicles بتقديم أتوبيس في صورة منزل متنقل قد يجعل البعض يفضلون أن يقضوا باقي عمرهم على الطريق. وبالتأكيد الجزء المميز في هذه النوعية من المنازل هو الجزء الداخلي حيث يوجد نظم ترفيه تشمل شاشة LED HDTVقياس 50 بوصة ونظام صوتي في حجرة المعيشة.

أما في حجرة النوم فتوجد شاشة أخرى LED HDTV قياس 32 بوصة كما يتوفر كذلك ثلاجة خاصة وميكروويف وسطح صلب و بالوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وعندما يحين الوقت للاستحمام، هناك المرحاض المزود بدش من الياف الكربون كما أن هناك فراش كبير في غرفة النوم وخزانة ضخمة أيضا. كما يوجد غسالة ومجفف متاحين كخيارات.

وهناك الكثير من الأشياء الأخرى مثل نظام التحكم بلوحة تعمل باللمس يمكن خلالها ضبط الإضاءة ودرجة الحرارة، وأنظمة أخرى كما يوجد تلفزيون بحجم 39 بوصة في الخارج مع أضواء ليد ومظلة فناء ومركز مساعدة خارجي مع لوحة مراقبة للنظام.

والكثير من الخيارات المتاحة مثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق، مع أشياء مثل الموقد، ومساحة كبيرة للجلوس مع مقاعد مريحة.ويتوفر لهذا الاتوبيس الفاخرة محرك ديزل من طراز كومينز بقوة 360 حصان وقدم لأول مرة في فلوريدا ويقدم بسعر يبدأ من 290.000 ألف دولار .