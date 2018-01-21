” السوق المالية ” تعلن عن حاجتها لوظيفة أخصائي ثالث

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، عن توفر وظيفة ” أخصائي ثالث ” بإدارة التميز المؤسسي بوحدة جودة الإجراءات.

وأوضحت الهيئة أن التقديم سيقل أبوابه يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2018، لافته إلى أنه على الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط التالي لمعرفة شروط ومهام ومتكلبات الوظيفية بشكل تفصيلي هنا .

كما أشارت إلى أنه على الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في الرابط السابق، الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني التالي هنا .