الفالح: التقيد الراسخ بمستويات الإنتاج قلص ثلثي الفائض بالسوق

علي القحطاني (صدى):

ترَّأس الدكتور خالد الفالح، وزير الطاقة، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في عمان، حيث أشاد بجهود اللجنة وكذلك اللجنة التقنية في تعزيز التقيد بمستويات الإنتاج والذي أثمر عن استقرار السوق البترولية.

وأكد ” الفالح ” خلال كلمته بالاجتماع، أن استقرار السوق البترولية ينعش الاقتصاد العالمي، ويعيد الاستثمار في الإمدادات المستقبلية، وذلك ضروري لتلبية النمو وتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج في بعض المناطق.

كما أوضح أن التقيد الراسخ بمستويات الإنتاج قلص نحو ثلثي الفائض في الأسواق، وقادها نحو التوازن، مشيراً إلى ضرورة النظر لاستقرار الأسواق على المدى البعيد، بضمان توفر المعلومات الدقيقة والنزاهة والعدالة للجميع.