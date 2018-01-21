استمرار مسلسل تعذيب المهاجرين في ليبيا

طرابلس(صدى):

يتعرَّض المهاجرون إلى ليبيا، إلى الكثير من عمليات العنف والتعذيب الوحشي على يد تجار البشار في البلاد.

وبيَّن مقطعان فيديو، تعرض مهاجر إلى التعرية التامة وسط تأوهاته من التعذيب حيث حرق السجان أنوباً بلاستيكياً يتقاطر منه سائل البلاستيك على ظهر المهاجر.

كما يظهر جسد المهاجر، ممتلئ بالحروق والجروح جراء تعرضه للتعذيب.

أم المقطع الثاني، فأظهر بعض المهاجين الذين يطلب منهم النظر إلى كاميرا بتعنيف شديد، وهم أنصاف عراة، إضافة إلى عدم حركة بعض منهم ما يشتبه في أنهم أموات.

ويرتدي المسلحين الذي يعنفون المهاجرين، زياً شتوياً ويتحدثون لهجة أهالي غرب البلاد.