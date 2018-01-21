المساحة الجيولوجية تنظم مؤتمرا يتضمن 6 ورش عمل

سعيد العجل(صدى):

أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير نواب بأن فعليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر والذي تنظمه الهيئة خلال الفتره من ٤-٧ فبراير في جده سوف يتضمن ست ورش عمل يقدمها نخبة من الخبراء.

وبين بآن هذه الورش ،تحت مسميات: فرص استثمارية في مجال المعادن الصناعية تنظمها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ جيولوجية الدرع العربي ورواسبه المعدنية تنظمها كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز؛ بالاضافة الى واقع وأفاق الاستثمارات التعدينية في المملكة العربية السعودية تنظمها وكالة الوزارة للثروة المعدنية؛ الحَدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية تحت مظلة برنامج نموذج الزلازل العالمي؛ السياحة الجيولوجية والفرص الاستثمارية تنظمها الهيئة العامة للسياحة والآثار، وكذلك دراسة تاريخ البراكين وتقييم مخاطرها البركانية والزلزالية تنظمها المساحة الجيولوجية الأمريكية.