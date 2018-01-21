أمير الشمالية يؤكد على أهمية تحسين شبكة الاتصالات بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شركة الاتصالات السعودية بالمنطقة فايز البديوي.

واستعرض سموه خلال اللقاء، المشروعات القائمة والجاري تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها، والمزمع تنفيذها لاحقًا .

واطلع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عرض عن مبادرة تفعيل وتطوير التقنية في إمارة المنطقة المقدمة من الاتصالات السعودية، ثم ناقش سموه مشاريع الألياف البصرية وما تم تنفيذه لعام 2017 /2018 ، مشددا سموه على تحسين الشبكة في بعض القرى والهجر في المنطقة ، مؤكدا سموه ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في جميع محافظات مدن ومراكز وقرى المنطقة.