تعليم ألمع يبدأ الفصل الدراسي الثاني و ” كدوان ” يؤكد على الإنضباطية

سعيد العجل(صدى):

عادت عجلة التعليم بمدارس رجال ألمع للدوران مرة أخرى صباح اليوم الأحد معلنة بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ ، حيث استقبلت مدارس المحافظة 6600 طالب وطالبة وذلك بعد قضائهم لإجازة منتصف العام الدراسي .

وتفقد مدير تعليم رجال ألمع الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان عدداً من مدارس المحافظة وتجول فيها داخل المباني المدرسية وبحث خلالها إحتياجات المدارس ووقف على سير العمل داخلها وإستعداداتها للفصل الدراسي الثاني .

وبعد الجولة أبدى ” كدوان ” ارتياحه من الجهود المبذولة تجاه الطلاب والطالبات وأداء واجبات الرسالة التربوية والتعليمية المناطة بالمعلمين والمعلمات شاكراً في الوقت ذاته جهود قادة وقائدات المدارس ووكلائها والمساعدين والمساعدات مثمناً للجميع بدايتهم الجادة من اليوم الأول واستعداداتهم المتميزة قبل الفصل الدراسي الثاني ،داعياً الله سبحانه للطلاب والطالبات ولجميع رجال الميدان التربوي بالنجاح والتوفيق وتحقيق الآمال المعقودة عليهم.

وتحدث ” كدوان ” إلى المعلمين وحثهم على بذل المزيد من الجد والإجتهاد وضرورة تحصين الطلاب من أصحاب المبادئ الهدامة والغايات المشبوهة، مؤكداً على غرس الأخلاق النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات وتحفيزهم على الجد والاجتهاد من أجل رفعة شأن الوطن لأنهم هم مستقبل هذه البلاد ، وعلى ضرورة تذليل المعوقات وتسهيل الصعوبات أمام الطلاب .

كما توجه ” كدوان ” بكلمة للطلاب والطالبات حثهم فيها على الجد والاجتهاد مؤكداً لهم أن الوطن ينتظرهم ليسهموا في بنائه لأنه يستحق منا الكثير في بنائه والحفاظ عليه مؤكداً أن بلادنا اليوم تعيش أزهى عصورها بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- لذلك فالآمال معقودة عليهم لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بهم لخير وطننا ورقيه وازدهاره .

سائلاً الله في إنطلاق الفصل الدراسي الثاني أن يوفقهم ويسدد خطاهم في طريقهم للعلم وأن يهدي قلوبهم ويرزقهم الخير كله وأن يحفظ وطننا وأمننا وولاة أمرنا .