السدحان يناشد أمير الرياض لحل مشكلة أهالي الشقراء

حمود العنزي(صدى):

ناشد الفنان عبدالله السدحان، الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، بضرورة تفعيل دور لجنة تنمية السياحة بمحافظة شقراء؛ من أجل استغلال المنطقة بشكل أفضل.

وأشار ” السدحان ” متحدثًا باسم أهالي شقراء، إلى أن اللجنة رغم أنها جمعت التبرعات منذ عامين، إلا أنها لم تنفذ شيئًا مما وعدت به.

وفي السياق نفسه، نشر السدحان مقطع فيديو خلال حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” يوضح ساحة تراثية تسمى ” سوق حليوة التراثي ” خالية من كل شيء سوى ضوء النهار وبقايا تاريخ سيذهب طي النسيان إن لم يتم استغلاله.

ولفت إلى أنه كان من الممكن أن يتم استغلال التبرعات؛ لتحويل الساحة التراثية إلى مكان أفضل، وفتح المقاهي، والمحال التجارية بدلا من الابواب المغلقة.

