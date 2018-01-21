انطلاق مشروع ” أطباء زائرون ” بحفر الباطن غدا

تركية البدر(صدى):

تنظم الجمعية بالشراكة مع وزارة الصحة استضافة طبيبا شهرياً في عدد من مستشفيات المملكة شهرياً في كل مدينة وذلك بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري ضمن البرنامج الرائد بعنوان ” أطباء زائرون ” ، وذلك لمدة يومين لكل طبيب ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

حيث ستكون محطة أطباء زائرون الخامسة في حفر الباطن لتشخيص المرضى في المنطقة في مستشفى حفر الباطن المركزي غداً الإثنين 5 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 22 يناير 2018م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً مع الطبيب هاشم بالبيد طبيب استشاري بأمراض كبار السن والشيخوخة.

كما سيتم إقامة محاضرة توعوية بعنوان ” اسألني عن ألزهايمر ” غداً الإثنين تاريخ 5 جماد الأول 1439هـ الموافق 22 يناير 2018م في تمام الساعة الخامسة مساءً في مستشفى حفر الباطن المركزي.

وعليه من يرغب بالتسجيل يمكنكم التواصل على رقم 0508823096 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.