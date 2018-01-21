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6 وظائف هندسية شاغرة لدى جامعة الملك خالد

6 وظائف هندسية شاغرة لدى جامعة الملك خالد
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل عددًا من الوظائف الهندسية والهندسية المساعدة، من المرتبة 6 إلى المرتبة 10 .

وأوضحت الجامعة أنه تم استقبال الطلبات ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم الخميس المقبل، لافته إلى انه لمعرفة الوظائف المتاجة يجب الدخول على الرابط التالي هنا .

وأشارت إلى أن على الراغبين في التقديم الدخول إلى موقع الجامعة التالي هنا ، ومراجعة الشروط العامة والشروط الخاصة بكل وظيفة، ثم تعبئة استمارة التقديم إلكترونيًا، موضحه أن المسوغات يجب أن ترسل بصيغة PDF.


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