6 وظائف هندسية شاغرة لدى جامعة الملك خالد

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل عددًا من الوظائف الهندسية والهندسية المساعدة، من المرتبة 6 إلى المرتبة 10 .

وأوضحت الجامعة أنه تم استقبال الطلبات ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم الخميس المقبل، لافته إلى انه لمعرفة الوظائف المتاجة يجب الدخول على الرابط التالي هنا .

وأشارت إلى أن على الراغبين في التقديم الدخول إلى موقع الجامعة التالي هنا ، ومراجعة الشروط العامة والشروط الخاصة بكل وظيفة، ثم تعبئة استمارة التقديم إلكترونيًا، موضحه أن المسوغات يجب أن ترسل بصيغة PDF.