” وطن بلا مخالف ” تضبط كميات كبيرة من المخالفات

نايف السالم(صدى):

تمكنت مساء أمس الأول، الفرقة المشاركة في حملة ” وطن بلا مخالف ” في المدينة المنورة، من ضبط كميات كبيرة من الخمور ومعامل عطور وأطعمة مخالفة، بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

وفي هذا السياق، أوضح الرائد حسين القحطاني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن شرطة المنطقة بمشاركة الجهات المختصة، قامت بحملة ميدانية في وقت متأخر أمس الأول، شملت شارعي الأعمدة وفلسطين من الحرة الشرقي.

يًذكر أنه جرى تسليم المخالفات والمخالفين لجهات الاختصاص؛ لاستكمال باقي الإجراءات وفقًا للتعليمات والأنظمة.